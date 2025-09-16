ЕС хочет решить кадровый дефицит за счет женщин, пожилых, мигрантов и инвалидов

Евросоюз рассчитывает на вовлечение женщин, пожилых людей, мигрантов и инвалидов для решения проблемы нехватки рабочей силы. Более 7 млн мигрантов в ЕС в настоящее время не имеют работы, говорится в опубликованном докладе Комиссии по изменениям в сфере занятости и социальной ситуации в Европе, сообщает РИА Новости.

"Более эффективная интеграция недопредставленных групп - таких как женщины, пожилые люди, мигранты и инвалиды - на рынок труда может помочь уменьшить нехватку навыков и рабочей силы, а также компенсировать демографические изменения, которые могут сократить рабочую силу ЕС на 18 млн к 2050 году", - сказано в документе.

В докладе подчеркивается, что пятая часть населения ЕС трудоспособного возраста, или около 51 млн человек, в настоящее время находится за пределами рынка труда ЕС, при этом подавляющее большинство составляют женщины, люди в возрасте от 55 до 64 лет, мигранты и инвалиды.