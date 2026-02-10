3.73 BYN
ЕС не отвечает на инициативу Москвы о договоре ненападения
Кажется, Брюссель утратил дар речи. Евросоюз до сих пор молчит и не отвечает на инициативу Москвы о заключении договора взаимных гарантий ненападения. Об этом рассказал замглавы российского МИД Александр Грушко.
По его словам, возможность гарантий не рассматривается как элемент европейской позиции в принципе. Подобный подход исключает саму возможность участия ЕС в мирном процессе.
Напомним, такая идея от Москвы прозвучала в конце 2025 года. Обязательства о ненападении помогли бы избавиться от взаимных подозрений и позволили бы сторонам вернуться к конструктивному сотрудничеству.
Похоже, Грушко прав, когда утверждает, что такой подход напрочь вычеркивает ЕС из любого серьезного разговора о мире. Это во всех смыслах плохой сигнал. Если это чистой воды игнорирование, то оно граничит с хамством. Если копнуть глубже, то отсутствие ответа - это и есть ответ. Не хотят подписывать - значит, держат дверь открытой для своего удара?
ЕС лихорадочно сколачивает свою армию от пресловутой "российской угрозы", будет вводить 20-й пакет санкций, душит "теневой флот" и банковскую систему России. Неужели Европа вернулась к стратегической непредсказуемости времен холодной войны? Ответа пока нет.