Кажется, Брюссель утратил дар речи. Евросоюз до сих пор молчит и не отвечает на инициативу Москвы о заключении договора взаимных гарантий ненападения. Об этом рассказал замглавы российского МИД Александр Грушко.

По его словам, возможность гарантий не рассматривается как элемент европейской позиции в принципе. Подобный подход исключает саму возможность участия ЕС в мирном процессе.

Напомним, такая идея от Москвы прозвучала в конце 2025 года. Обязательства о ненападении помогли бы избавиться от взаимных подозрений и позволили бы сторонам вернуться к конструктивному сотрудничеству.

Похоже, Грушко прав, когда утверждает, что такой подход напрочь вычеркивает ЕС из любого серьезного разговора о мире. Это во всех смыслах плохой сигнал. Если это чистой воды игнорирование, то оно граничит с хамством. Если копнуть глубже, то отсутствие ответа - это и есть ответ. Не хотят подписывать - значит, держат дверь открытой для своего удара?