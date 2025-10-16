ЕС планирует резкое увеличение военного бюджета

Еврокомиссия планирует резкое увеличение военного бюджета. С 2028-го по 2034-й предусмотрены оборонные расходы на 131 млрд евро (это более чем пятикратный рост).

Одно из главных направлений реализации - пресловутая "стена дронов". Пока никто не представляет себе, как она будет выглядеть. Литовский министр обороны надеется, что получится что-то вроде стены из сериала "Игра престолов".