ЕС планирует резкое увеличение военного бюджета

Еврокомиссия планирует резкое увеличение военного бюджета. С 2028-го по 2034-й предусмотрены оборонные расходы на 131 млрд евро (это более чем пятикратный рост).

Одно из главных направлений реализации - пресловутая "стена дронов". Пока никто не представляет себе, как она будет выглядеть. Литовский министр обороны надеется, что получится что-то вроде стены из сериала "Игра престолов".

Кажется, именно против такого дилетантизма и бунтуют некоторые члены ЕС. Венгрия считает, что "стена дронов" - это бессмысленная трата денег с нулевой эффективностью.

