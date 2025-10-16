3.73 BYN
ЕС планирует резкое увеличение военного бюджета
Автор:Редакция news.by
Еврокомиссия планирует резкое увеличение военного бюджета. С 2028-го по 2034-й предусмотрены оборонные расходы на 131 млрд евро (это более чем пятикратный рост).
Одно из главных направлений реализации - пресловутая "стена дронов". Пока никто не представляет себе, как она будет выглядеть. Литовский министр обороны надеется, что получится что-то вроде стены из сериала "Игра престолов".
Кажется, именно против такого дилетантизма и бунтуют некоторые члены ЕС. Венгрия считает, что "стена дронов" - это бессмысленная трата денег с нулевой эффективностью.