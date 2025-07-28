ЕС и США подписали торговое соглашение. Таков итог встречи фон дер Ляйен с Трампом в Шотландии.

Для кризисной европейской экономики это очередной серьезный удар. На этом фоне в стране европейских элит усиливается раскол. Так, лидер французской парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен назвала договор о торговле "фиаско для Европы". "Трамп съел Урсулу на завтрак", - констатировал венгерский премьер Виктор Орбан. Раскритиковал сделку в соцсетях и премьер Пятой республики.

"Соглашение Урсулы фон дер Ляйен с Дональдом Трампом стало черным днем для Евросоюза. Альянс, созданный с целью защиты собственных ценностей и интересов, пошел на подчинение Соединенным Штатам", - отметил премьер-министр Франции Франсуа Байру.

Согласно сделке, с 1 августа будет введена базовая пошлина в 15 % на европейские товары, которые ввозят в США. Более того, от европейцев требуют инвестировать сразу 600 млрд долларов в американскую экономику. Заодно они должны будут купить энергоносители и вооружения в США на 750 млрд.

"Закупки энергоносителей в США диверсифицируют наши источники поставок и будут способствовать энергетической безопасности Европы. Мы заменим российский газ и нефть значительными закупками американского СПГ, нефти и ядерного топлива", - сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Замена российской нефти и газа американским СПГ и ядерным топливом негативно скажется на благосостоянии европейцев. Дональд Трамп "размазал" Европу и весьма последователен в продвижении экономических интересов США, об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.