ЕС принял решение о возобновлении 20-го пакета санкций против России
Автор:Редакция news.by
Решение о возобновлении утверждения 20-го пакета санкций против России уже принято. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас по итогам встречи глав МИД Евросоюза в Люксембурге.
Страны ЕС также не прекращают поставки оружия Украине: Бельгия решила выделить 100 млн евро на закупку оружия для ВСУ у США.
Но Киеву мало: постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник потребовал от евросоюзников принять решение об увеличении объемов военной помощи Киеву до 1 % от их ВВП. Это, по его словам, было бы "историческим шагом".