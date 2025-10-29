3.70 BYN
ЕС против Беларуси: Венгрия остановила принятие конфронтационного заявления
Автор:Редакция news.by
Литва полностью закрыла автомобильную границу с Беларусью. И как сообщает Politico, ЕС готовился опубликовать заявление, в котором наша страна обвинялась в ведении некой "гибридной войны" против стран Евросоюза. Метеозонды контрабандистов предполагалось объявить инструментом дестабилизации ситуации в государствах Старого Света.
Заявление ЕС могло стать основанием для введения новых санкций в отношении нашей страны. Документ должны были одобрить все 27 государств Союза, но Венгрия не согласилась с тем, что для громких конфронтационных обвинений есть какие-либо основания.
Из-за этого заявление так и не появилось, что вызвало у руководства ЕС новый приступ ярости в отношении руководства Венгрии.