ЕС проведет экстренное заседание по угрозе энергобезопасности

Евросоюз принял решение провести экстренное заседание своей координационной группы по газу для анализа возможных последствий конфликта на Ближнем Востоке для энергобезопасности. Встреча состоится 26 марта. Напомним, стоимость газа на европейском рынке выросла и составила почти 730 долларов за тысячу кубометров, прибавив три процента за сессию. Ранее Gas Infrastructure Europe сообщал, что запасы в европейских подземных хранилищах газа снизились до 28,5 %, а в Нидерландах уровень опустился и вовсе до 7 %.

Тем временем Bloomberg сообщает, что фьючерсы на нефть Brent упали на 14 % после слов Трампа о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Ирана. Тегеран не вел и не ведет переговоры с США. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник.



Трамп объявил о продуктивных переговорах с целью снизить цены на энергоносители, заявил МИД Ирана. Позицию министерства приводит агентство Mehr. Сейчас баррель черного золота торгуется на уровне 99 долларов. Напомним, до начала иранского конфликта нефть стоила 73 доллара за баррель. Первый рекорд в размере 108 долларов был установлен 8 марта. Второй рекорд - уже 114 долларов за баррель - 19 марта.