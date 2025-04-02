ЕС рассчитывает на украинские недра

США и ЕС сейчас ведут борьбу за украинские ресурсы. Накануне в Киеве глава МИД Германии заявила, что соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной должно быть совместимо с европейским законодательством. По ее словам, Брюссель ранее уже договорился с Киевом, что любое новое соглашение о редкоземельных металлах должно соответствовать праву ЕС, поскольку Украина идет к членству в блоке.

Анналена Бербок, глава МИД Германии:

"Мы, европейцы, некоторое время назад заключили сырьевое соглашение с Украиной, и, конечно, все другие соглашения, которые будут заключены в будущем, должны соответствовать европейскому законодательству. Это ведь наш континент, наши законы".