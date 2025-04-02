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ЕС рассчитывает на украинские недра
США и ЕС сейчас ведут борьбу за украинские ресурсы. Накануне в Киеве глава МИД Германии заявила, что соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной должно быть совместимо с европейским законодательством. По ее словам, Брюссель ранее уже договорился с Киевом, что любое новое соглашение о редкоземельных металлах должно соответствовать праву ЕС, поскольку Украина идет к членству в блоке.
Анналена Бербок, глава МИД Германии:
"Мы, европейцы, некоторое время назад заключили сырьевое соглашение с Украиной, и, конечно, все другие соглашения, которые будут заключены в будущем, должны соответствовать европейскому законодательству. Это ведь наш континент, наши законы".
Впрочем, если Вашингтон проявит твердость в этом вопросе, то для Украины путь в ЕС будет заказан. Напомним, ранее сообщалось, что Штаты предложили Украине новый договор о распределении ресурсов. Там американский контроль будет уже над всеми украинскими природными богатствами, включая нефть и газ. При этом соглашение не содержит гарантий безопасности для Украины.