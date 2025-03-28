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ЕС сократит импорт сельхозпродукции из Украины
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flags-of-the-EU-envato2025-03-29T07:18:44.000000Z00
Евросоюз готовится сократить импорт сельхозпродукции из Украины, особенно радикально - с июня.
ЕС надеется спасти от разорения собственных производителей, которые готовы вновь бастовать и блокировать дороги: украинский демпинг разоряет крестьян от Польши до Испании.
Вторая напасть, которая обрушилась на Евросоюз, это американские импортные пошлины в 25 %. Брюссель обещал американцам торговую войну, но теперь готов сдаться на милость победителя.
Стало известно, что ЕС начинает переговоры: Штатам предложат способы выравнивания торгового баланса, а также пообещают европейские инвестиции. Очевидно, Евросоюз переживает не лучшие времена и потому вести торговые войны сейчас просто не в силах.