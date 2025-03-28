ЕС сократит импорт сельхозпродукции из Украины

Евросоюз готовится сократить импорт сельхозпродукции из Украины, особенно радикально - с июня.

ЕС надеется спасти от разорения собственных производителей, которые готовы вновь бастовать и блокировать дороги: украинский демпинг разоряет крестьян от Польши до Испании.

Вторая напасть, которая обрушилась на Евросоюз, это американские импортные пошлины в 25 %. Брюссель обещал американцам торговую войну, но теперь готов сдаться на милость победителя.