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ЕС сократит импорт сельхозпродукции из Украины

Евросоюз готовится сократить импорт сельхозпродукции из Украины, особенно радикально - с июня.

ЕС надеется спасти от разорения собственных производителей, которые готовы вновь бастовать и блокировать дороги: украинский демпинг разоряет крестьян от Польши до Испании.

Вторая напасть, которая обрушилась на Евросоюз, это американские импортные пошлины в 25 %. Брюссель обещал американцам торговую войну, но теперь готов сдаться на милость победителя.

Стало известно, что ЕС начинает переговоры: Штатам предложат способы выравнивания торгового баланса, а также пообещают европейские инвестиции. Очевидно, Евросоюз переживает не лучшие времена и потому вести торговые войны сейчас просто не в силах.

ЕСУкраинаимпорт