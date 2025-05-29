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ЕС создает фонд милитаризации - к чему приведет новый курс Европы
Послы ЕС согласовали создание фонда милитаризации на сумму 150 млрд евро по инициативе Еврокомиссии. Это решение вызвало широкий резонанс и стало поводом для обсуждения причин и последствий усиления военного потенциала Европы.
О том, почему Европа милитаризуется, о новом военном курсе и его последствиях рассказал депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Анатолий Булавко в проекте "Актуальное интервью".
По мнению эксперта, на протяжении последних 300–400 лет европейские руководители проявляли интерес к восточным территориям, в частности к России, из-за ее природных ресурсов и трудового потенциала. Несмотря на исторические уроки, включая 80-летие победы в Великой Отечественной войне, цели глобального Запада, по мнению собеседника, не изменились. Санкции против России и события в Украине рассматриваются как звенья одной цепи, направленной на ослабление России.
Депутат отметил, что Россия быстро адаптировалась к санкциям и успешно ведет боевые действия, что не оправдало ожиданий Запада. В результате Европа оказалась в ситуации, когда ее собственный военный потенциал был подорван, а перспектива ослабления России остается неопределенной.
"В условиях неопределенности Европа начинает стремительно вооружаться, несмотря на экономические трудности и отсутствие учета интересов граждан. Создание фонда милитаризации рассматривается как фундамент для формирования "Великой Европейской Военной Империи", - заявил Анатолий Булавко.
Один из представителей итальянского военно-промышленного комплекса, заявил о том, что необходимо в рамках Европейского Союза сформировать свою военную корпорацию, которая будет заниматься производством, разработкой новых видов вооружения. Анатолий Булавко подчеркнул, что подобные инициативы требуют значительных финансовых и временных ресурсов, а экономическая ситуация в Европе не способствует их реализации. Вопрос о финансировании таких проектов остается открытым, особенно с учетом возможного сокращения социальной поддержки населения, что может вызвать недовольство, в том числе среди мигрантов.
Депутат считает, что попытки Европы одновременно вооружаться и развивать экономику приведут к сокращению социальной сферы. Он отметил, что существует предел, после которого дальнейшее сокращение социальной поддержки станет невозможным. Несмотря на масштабную милитаризацию, вероятность большой войны, по его мнению, невелика при условии единства и развития Союзного государства и его союзников.