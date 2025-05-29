news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4695b618-4105-4cba-a1d1-b4ae0719619e/conversions/66bcb241-cb3c-4978-a090-fa0355726975-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4695b618-4105-4cba-a1d1-b4ae0719619e/conversions/66bcb241-cb3c-4978-a090-fa0355726975-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4695b618-4105-4cba-a1d1-b4ae0719619e/conversions/66bcb241-cb3c-4978-a090-fa0355726975-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4695b618-4105-4cba-a1d1-b4ae0719619e/conversions/66bcb241-cb3c-4978-a090-fa0355726975-xl-___webp_1920.webp 1920w

Послы ЕС согласовали создание фонда милитаризации на сумму 150 млрд евро по инициативе Еврокомиссии. Это решение вызвало широкий резонанс и стало поводом для обсуждения причин и последствий усиления военного потенциала Европы.

О том, почему Европа милитаризуется, о новом военном курсе и его последствиях рассказал депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Анатолий Булавко в проекте "Актуальное интервью".

По мнению эксперта, на протяжении последних 300–400 лет европейские руководители проявляли интерес к восточным территориям, в частности к России, из-за ее природных ресурсов и трудового потенциала. Несмотря на исторические уроки, включая 80-летие победы в Великой Отечественной войне, цели глобального Запада, по мнению собеседника, не изменились. Санкции против России и события в Украине рассматриваются как звенья одной цепи, направленной на ослабление России.

Депутат отметил, что Россия быстро адаптировалась к санкциям и успешно ведет боевые действия, что не оправдало ожиданий Запада. В результате Европа оказалась в ситуации, когда ее собственный военный потенциал был подорван, а перспектива ослабления России остается неопределенной.

"В условиях неопределенности Европа начинает стремительно вооружаться, несмотря на экономические трудности и отсутствие учета интересов граждан. Создание фонда милитаризации рассматривается как фундамент для формирования "Великой Европейской Военной Империи", - заявил Анатолий Булавко.

Один из представителей итальянского военно-промышленного комплекса, заявил о том, что необходимо в рамках Европейского Союза сформировать свою военную корпорацию, которая будет заниматься производством, разработкой новых видов вооружения. Анатолий Булавко подчеркнул, что подобные инициативы требуют значительных финансовых и временных ресурсов, а экономическая ситуация в Европе не способствует их реализации. Вопрос о финансировании таких проектов остается открытым, особенно с учетом возможного сокращения социальной поддержки населения, что может вызвать недовольство, в том числе среди мигрантов.