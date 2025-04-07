ЕС создаст новый оборонный фонд

Евросоюз создаст еще один межправительственный оборонный фонд. Этот вопрос обсудят 12 апреля в Варшаве главы Минфинов стран ЕС. Об этом сообщило агентство Reuters.

Проект позволит привлечь крупные средства без повышения уровня госдолга, поскольку его рост вызывает обеспокоенность целого ряда стран. Фонд сможет приобретать различную оборонную технику, взимать плату за ее использование, а также выдавать кредиты.