"Река времени": выставка к 100-летию со дня рождения Бориса Аракчеева открылась в Смиловичах

В музейном пространстве Хаима Сутина, расположенном в городском поселке Смиловичи, представили "Реку времени". Экспозиция посвящена 100-летию со дня рождения мастера белорусского изобразительного искусства Бориса Аракчеева.

Выставка, в которую вошли 20 работ - портреты, пейзажи, натюрморты, написанные в характерном художественном стиле автора, стала своеобразным уроком мастерства для юных художников, учащихся Центра творчества детей и молодежи имени Хаима Сутина.

Светлана Хасеневич, руководитель музея "Пространство Хаима Сутина": "Для чего мы создали это выставочное пространство? Для того, чтобы наши ребята знакомились с работами наших мастеров - современных белорусских художников. Для них это уникальная возможность".

Борис Аракчеев - белорусский живописец и педагог, знаменитый мастер станковой живописи, тематических картин и батальных сцен. Преподавал в Минском художественном училище и воспитал не одно поколение известных белорусских художников.

Его работы можно увидеть в Национальном художественном музее, Музее истории Великой Отечественной войны, литературном музее Богдановича.