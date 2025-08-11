ЕС ужесточает цензуру: перечень ограничений в отношении СМИ расширят

Евросоюз готовится принять сразу несколько законодательных актов, которые резко ужесточат правительственный контроль за интернет-активностью граждан, журналистов в частности.

Завершается обсуждение законопроекта "Контроль чатов". Документ вводит обязательное сканирование всех личных сообщений во всех мессенджерах. Иначе говоря, провайдеров Старого Света обяжут вести непрерывную тотальную слежку за всеми европейцами.

Еврокомиссия ввела новый регламент деятельности СМИ на территории ЕС. Масс-медиа обязали объявить своих собственников и источники финансирования. За их деятельностью будет наблюдать единый общеевропейский надзорный орган.