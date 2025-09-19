Эскалация от Запада и двойные стандарты - эксперт о закрытии Польшей границ с Беларусью

Фото: Sputnik news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fd8ef545-7c95-45d8-8540-f3311802a4d6/conversions/985b2dc0-a2df-453e-8020-206dbb4a7ad6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fd8ef545-7c95-45d8-8540-f3311802a4d6/conversions/985b2dc0-a2df-453e-8020-206dbb4a7ad6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fd8ef545-7c95-45d8-8540-f3311802a4d6/conversions/985b2dc0-a2df-453e-8020-206dbb4a7ad6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fd8ef545-7c95-45d8-8540-f3311802a4d6/conversions/985b2dc0-a2df-453e-8020-206dbb4a7ad6-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Sputnik

На фоне совместных российско-белорусских учений "Запад-2025" Польша 12 сентября 2025 года полностью закрыла границу с Беларусью, включая все автомобильные и железнодорожные переходы. Политический обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов в "Актуальном интервью" назвал это шагом эскалации, направленным против России.

По его словам, это эскалация, которую затевает Запад, которую Запад расценивает как органичную часть борьбы против России. "И мы понимаем, что в качестве давления на Россию всегда использовали обострения на границах, на восточном фланге стран НАТО, соответственно, на западной границе Беларуси", - заявил политический обозреватель.

Владимир Корнилов:

"И, вы знаете, когда сейчас я слышу крики, вопли, панику по поводу учений, давно запланированных, традиционных, регулярных, не самых больших учений "Запад-2025", то сразу понимаешь, что перед тобой двойные стандарты. С теми учениями, которые сейчас с небывалой частотой, с привлечением огромного количества западных военных проходят на восточных границах НАТО, конечно, учения "Запад-2025" не сравнятся никак".

По мнению эксперта, закрытие границ не принесет пользы никому, только навредит самой Польше: "Я практически не вижу пользы от закрытия этих границ. На мой взгляд, единственная сторона, которой закрытие этих границ сильно мешает и вредит, это Запад, это Польша".

Он отметил, что есть и некоторый экономический ущербдля Азии: "Ну да, конечно, это бьет по перевозчикам, особенно по перевозчикам грузов из Китая, из Азии. Поскольку удлиняет маршруты через прибалтийские государства. Но больше это бьет по экономическим интересам Польши".