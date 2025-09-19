3.64 BYN
Эскалация от Запада и двойные стандарты - эксперт о закрытии Польшей границ с Беларусью
На фоне совместных российско-белорусских учений "Запад-2025" Польша 12 сентября 2025 года полностью закрыла границу с Беларусью, включая все автомобильные и железнодорожные переходы. Политический обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов в "Актуальном интервью" назвал это шагом эскалации, направленным против России.
По его словам, это эскалация, которую затевает Запад, которую Запад расценивает как органичную часть борьбы против России. "И мы понимаем, что в качестве давления на Россию всегда использовали обострения на границах, на восточном фланге стран НАТО, соответственно, на западной границе Беларуси", - заявил политический обозреватель.
Владимир Корнилов:
"И, вы знаете, когда сейчас я слышу крики, вопли, панику по поводу учений, давно запланированных, традиционных, регулярных, не самых больших учений "Запад-2025", то сразу понимаешь, что перед тобой двойные стандарты. С теми учениями, которые сейчас с небывалой частотой, с привлечением огромного количества западных военных проходят на восточных границах НАТО, конечно, учения "Запад-2025" не сравнятся никак".
По мнению эксперта, закрытие границ не принесет пользы никому, только навредит самой Польше: "Я практически не вижу пользы от закрытия этих границ. На мой взгляд, единственная сторона, которой закрытие этих границ сильно мешает и вредит, это Запад, это Польша".
Он отметил, что есть и некоторый экономический ущербдля Азии: "Ну да, конечно, это бьет по перевозчикам, особенно по перевозчикам грузов из Китая, из Азии. Поскольку удлиняет маршруты через прибалтийские государства. Но больше это бьет по экономическим интересам Польши".
Эксперт выразил надежду на скорое открытие границ, но скептически отнесся к текущей истерии в польских СМИ: "Я думаю, что откроют. Здравый смысл все-таки их полностью не оставил. Но в условиях той истерии, которая у них царит после прилета дронов, после героического отражения атаки дронов, как это преподносят польские СМИ, я ничему не удивлюсь".