Эстония не будет создавать ВВС в составе своей армии, заявил Маргус Цахкна

Европейские ястребы испытывают трудности с обеспечением безопасности своих стран. Эстония не будет создавать ВВС в составе своей армии. Об этом заявил глава эстонского МИД Маргус Цахкна в интервью немецкому изданию.

Он пояснил: своя авиация у прибалтийской республики отсутствует, а ее покупка - неподъемная задача для бюджета.