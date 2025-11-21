3.68 BYN
Эстония не будет создавать ВВС в составе своей армии, заявил Маргус Цахкна
Автор:Редакция news.by
Европейские ястребы испытывают трудности с обеспечением безопасности своих стран. Эстония не будет создавать ВВС в составе своей армии. Об этом заявил глава эстонского МИД Маргус Цахкна в интервью немецкому изданию.
Он пояснил: своя авиация у прибалтийской республики отсутствует, а ее покупка - неподъемная задача для бюджета.
В Таллине рассчитывают, что безопасность эстонского воздушного пространства продолжат обеспечивать союзники по НАТО. При этом в Эстонии есть командующий авиацией, которого назначили на пост в июле 2025 года.