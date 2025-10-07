Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Эстония передаст Киеву более 150 наземных боевых роботов

Европа хочет масштабировать военную робототехнику через полевые эксперименты в Украине.

Эстония передаст Киеву свыше 150 наземных боевых роботов, которые будут использоваться на фронте. Финансирование и координацию проекта взяли на себя Нидерланды. На заводе в Борне будет запущена линия окончательной сборки этих машин.

Это не первая партия: с 2022 года ВСУ используют около 20 подобных наземных беспилотных платформ (часть из них уже уничтожена).

