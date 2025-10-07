3.68 BYN
Эстония передаст Киеву более 150 наземных боевых роботов
Автор:Редакция news.by
Европа хочет масштабировать военную робототехнику через полевые эксперименты в Украине.
Эстония передаст Киеву свыше 150 наземных боевых роботов, которые будут использоваться на фронте. Финансирование и координацию проекта взяли на себя Нидерланды. На заводе в Борне будет запущена линия окончательной сборки этих машин.
Это не первая партия: с 2022 года ВСУ используют около 20 подобных наземных беспилотных платформ (часть из них уже уничтожена).