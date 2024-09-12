При этом к сумме будет добавлено еще более 1,5 млрд в ходе переговоров по стратегии госбюджета о приобретении боеприпасов до 2031 года. Премьер Эстонии отметил, что по относительному показателю оборонных расходов страна выходит на второе место в НАТО, уступая первое место Польше и опережая США, которые занимают третье место.

Что же касается населения, то политика Таллина - обобрать до последней нитки. Экономика Эстонии перегружена налогами, констатирует руководитель прибалтийского Института конъюнктуры. Он отметил, что в стране почти не осталось сфер, в которых в будущем можно было бы ввести новые обязательные взносы. При этом повышение налогов начинает тормозить рост экономики уже в тот момент, когда о нем только начинают говорить в правительстве.