Эстония с мая прекратит платить украинским беженцам пособие на аренду жилья

Теперь поддержка будет предоставляться в первую очередь тем, кто ходатайствует о международной или временной защите, не имеет в Эстонии сети поддержки и проживает в государственных центрах размещения. И вскоре департамент перестанет перечислять деньги на аренду не только Таллину.