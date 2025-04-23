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Эстония с мая прекратит платить украинским беженцам пособие на аренду жилья

Власти Эстонии с начала мая прекратят платить украинским беженцам пособие на аренду жилья в столице.

Теперь поддержка будет предоставляться в первую очередь тем, кто ходатайствует о международной или временной защите, не имеет в Эстонии сети поддержки и проживает в государственных центрах размещения. И вскоре департамент перестанет перечислять деньги на аренду не только Таллину.

С июня 2022-го такую компенсацию получили почти 11 тыс. домохозяйств. Максимальный размер компенсации составляет до 1200 евро.

Эстониябеженцы