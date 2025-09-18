3.65 BYN
Эстония вводит полный запрет на импорт газа из России
Автор:Редакция news.by
Эстония вводит полный запрет на импорт природного газа из России, включая сжиженный газ. Решение вступит в силу с 1 января 2026 года. Об этом заявил глава МИД страны.
Он отметил, что аналогичные ограничения будут применены и к Беларуси.
Ранее в регионе к ограничительным мерам присоединились Финляндия, Латвия и Литва. Запрет на импорт газа - не единственный деструктивный шаг Таллина. Правительство также намерено прекратить государственное финансирование частных школ с обучением на иностранных языках, включая русский.