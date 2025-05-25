Эстонцам советуют увеличить налоги на авто и недвижимость

По итогам инспекции представители Международного валютного фонда настоятельно порекомендовали властям Эстонии ввести два дополнительных налога - на автомобили и недвижимость.

В противном случае, настаивают эксперты МВФ, официальный Таллин столкнется с бюджетным кризисом разрушительной мощи, причем повышать налоги на доходы юрлиц эстонцам категорически не рекомендуют - эти сборы настолько высоки, что угнетают экономическую активность.

Власти Эстонии стоят перед нелегким выбором. Государства Прибалтики и без того являются лидерами еврозоны по дороговизне жизни. Увеличение налогов чревато голодными бунтами или электоральными революциями, в ходе которых нынешние партии будут отодвинуты от власти. Впрочем, бюджетный кризис грозит такими же политическими бурями.