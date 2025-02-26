"Это как отнять конфету у ребенка" - Трамп высказался о расходах США на помощь Украине

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Президент США Дональд Трамп сравнил американские расходы на помощь Украине с отнятой у ребенка конфетой. Об этом он заявил во время обращения к конгрессу, сообщает РИА Новости.

"Мы потратили, возможно, 350 млрд долларов. Это как отнять конфету у ребенка. Вот что произошло. А европейцы потратили 100 млрд. Большая разница", - рассказал американский лидер.

Трамп во время своего обращения также раскритиковал предыдущего президента США Джо Байдена за трату миллиардов долларов на украинский конфликт без стремления его завершить.