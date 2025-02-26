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"Это как отнять конфету у ребенка" - Трамп высказался о расходах США на помощь Украине

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Президент США Дональд Трамп сравнил американские расходы на помощь Украине с отнятой у ребенка конфетой. Об этом он заявил во время обращения к конгрессу, сообщает РИА Новости.

"Мы потратили, возможно, 350 млрд долларов. Это как отнять конфету у ребенка. Вот что произошло. А европейцы потратили 100 млрд. Большая разница", - рассказал американский лидер.

Трамп во время своего обращения также раскритиковал предыдущего президента США Джо Байдена за трату миллиардов долларов на украинский конфликт без стремления его завершить.

Ночью 4 марта телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.

УкраинаСШАДональд Трамп