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"Это как отнять конфету у ребенка" - Трамп высказался о расходах США на помощь Украине
Президент США Дональд Трамп сравнил американские расходы на помощь Украине с отнятой у ребенка конфетой. Об этом он заявил во время обращения к конгрессу, сообщает РИА Новости.
"Мы потратили, возможно, 350 млрд долларов. Это как отнять конфету у ребенка. Вот что произошло. А европейцы потратили 100 млрд. Большая разница", - рассказал американский лидер.
Трамп во время своего обращения также раскритиковал предыдущего президента США Джо Байдена за трату миллиардов долларов на украинский конфликт без стремления его завершить.
Ночью 4 марта телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.