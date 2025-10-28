"Это не сбой, а конец 600-летней эпохи" - аналитик Алексей Беляев о кризисе западного миропорядка

В кулуарах III Минской международной конференции по евразийской безопасности в "Президент-Отеле" политический аналитик, декан факультета журналистики БГУ Алексей Беляев раскрыл уникальность белорусского формата, диагностировал конец западной гегемонии и обозначил роль журналистов в эпоху гибридных войн.

Отвечая на вопрос о масштабах текущего кризиса, Алексей Беляев дал однозначный ответ: человечество столкнулось не с рядовым сбоем, а с окончанием целой исторической эпохи.

"Когда вся планета стоит на пороге возможной ядерной катастрофы, то вряд ли это маленький сбой. Мы действительно наблюдаем закат, во-первых, европоцентричного мира, который длился с момента великих географических открытий, то есть этому миру уже около 600 лет, и он закатывается", - заявил аналитик.

Он также констатировал крах более короткого, но не менее значимого периода - 30-35 лет однополярной гегемонии Запада после распада СССР. Идея о "конце истории" и победе единой либеральной идеологии оказалась, по словам декана журфака БГУ, "глубочайшим заблуждением Запада", который до сих пор верит в свою исключительную миссию.

Ключевым фактором слома старого миропорядка Алексей Беляев назвал стремительный рост стран Глобального Юга.

"Страны третьего мира, или страны Глобального Юга сегодня уже производят больше половины мирового ВВП. Раньше это производили страны так называемого золотого миллиарда", - отметил он.

Но сегодня эта группа государств не только перетянула на себя "экономическое одеяло", но и выступает в роли создателя новых международных организаций и форм многополярного взаимодействия.

Основой этого нового мира, как подчеркнул эксперт, должны стать справедливость и уважение к многообразию политических устройств, что и закреплено в идеях Евразийской хартии многополярности.

Говоря о вызовах, с которыми сталкиваются незападные страны, Алексей Беляев выделил проблему дезинформации и создания образа врага.

"В мире война идет. Уже 50 конфликтов, как озвучил Александр Лукашенко. Фактически мы наблюдаем гибридные войны", - сказал он.

В этих условиях, по мнению декана журфака БГУ, современные журналисты должны уметь отличать ложь от правды. Главным ориентиром в этой работе должны служить простые человеческие ценности, патриотизм и любовь к своей родине.