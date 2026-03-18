"Это сложный конфликт" - Марк Эпископос рассказал, что мешает заключить мир в Украине

Для белорусов тема Украины достаточно чувствительная. В "Актуальном интервью" эксперт Института ответственного госуправления им. Куинси (Вашингтон, США) Марк Эпископос поделился мнением, что мешает президенту США Дональду Трампу приблизить мир в Украине.

Собеседник считает, что мешает реальность сложного конфликта с точки зрения геополитического, военного контекста. Украинский конфликт можно действительно назвать непростым, возникшим за многие десятки лет.

"На урегулирование вьетнамской войны потребовалось пять лет, и этот конфликт был гораздо проще, чем в Украине. Корейскую войну регулировали тоже годами", - заметил гость интервью.

Если взять во внимание украинскую ситуацию, то на одном уровне стоит война между двумя восточноевропейскими странами, а на другом - конфронтация между Россией и западным блоком НАТО, в том числе и с США. Оба элемента конфликта должны быть разрешены как часть прочного мира, на который пойдут все стороны. "Есть серьезные чувства ненависти между двумя сторонами. Я абсолютно понимаю, почему они существуют. Две стороны по разным причинам считают, что для них выгоднее дальше продолжать конфликт, потому что их ожидают лучшие условия для конца конфликта, если он продолжится еще полгода, год, полтора", - выразил мнение Марк Эпископос.

Марк Эпископос

По его словам, Джаред Кушнер, Стив Уиткофф и вся остальная американская переговорочная команда работают как стахановцы, чтобы создать условия, которые заинтересуют Россию и Украину. Это касается и вопросов гарантий безопасности, территорий. Это своеобразные два ядра, вокруг которых создается сделка. Но чем больше дается одной стороне гарантий, тем больше необходимо дать другой стороне территорий. И наоборот. "Должен быть баланс, и мы его ищем. Территория остается самым сложным вопросом. Наша команда предлагает идею создания специальных экономических и демилитаризованных зон, предлагает международных миротворцев для облегчения обсуждения между Россией и Украиной темы суверенитета над остатком Донецка", - рассказал эксперт.