Мигранты устанавливают в Германии свои порядки

В Германии насчитывается 3,5 млн мигрантов. Это абсолютный рекорд за последние 70 лет - с тех пор, как в страну пустили гастарбайтеров-турок. Однако нынешние переселенцы ассимилироваться не спешат. Они, скорее, трансформируют Германию в соответствии со своими представлениями о жизни.



Сообщается, что лишь за год мигранты совершили в стране 513 убийств, зафиксировано 22 тыс. нападений с ножом. В общем, при такой статистике германскому правительству рассчитывать на популярность миграционной стратегии явно не приходится.