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Мигранты устанавливают в Германии свои порядки
В Германии насчитывается 3,5 млн мигрантов. Это абсолютный рекорд за последние 70 лет - с тех пор, как в страну пустили гастарбайтеров-турок. Однако нынешние переселенцы ассимилироваться не спешат. Они, скорее, трансформируют Германию в соответствии со своими представлениями о жизни.
Сообщается, что лишь за год мигранты совершили в стране 513 убийств, зафиксировано 22 тыс. нападений с ножом. В общем, при такой статистике германскому правительству рассчитывать на популярность миграционной стратегии явно не приходится.
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