Польша пропускает со стороны Беларуси меньше половины машин от нормы

Варшава продолжает жестокую политику и в отношении беженцев. Избиения и переброска иностранцев на территорию Беларуси - еще одна реальность нашей совместной границы. И это только вершина польского добрососедства. Подробности в сюжете Александра Камовича.

Международный пункт пропуска "Брест", по сути, последний функционирующий пассажирский пункт пропуска на границе с Польшей. Последние пару лет здесь скапливаются огромные очереди. Только сегодня больше 500 автомобилей и 30 автобусов. Время ожидания больше суток. Сами пограничники говорят - эти цифры далеко не рекордные.

Брест, Минск, Гродно, Могилев, попадаются и автомобили из Европы. Сами автомобилисты шутят, мол, вот где настоящая демократия, в очереди равны все. Впрочем, после суток ожидания даже возмущаться нет сил.

"У нас это все происходит быстро, потому что идет только паспортный контроль. А поляки сейчас ужесточили нормы ввоза, поэтому они производят более доскональную проверку. Соответственно с их стороны работа медленно идет", - поделился водитель.

Мягко говоря, непросто и перевозчикам. Многокилометровые очереди из фур - привычная картина и для единственного грузового пункта пропуска "Козловичи". Контрольные службы польского погранперехода ежесуточно пропускают на свою территорию меньше половины машин от нормы.

Только вот чем именно провинился перед Дудой и Туском условный Сергей из Солигорска, не совсем понятно. Может тем, что не бежал из своей родной страны? Или тем, что не выходил на беспорядки, когда Запад пытался раскачать ситуацию в 2020 году? Или в целом белорусы - нация не того сорта, чтобы их пускали в Европу? Ведь делить людей на "годных и негодных" у наших соседей получается неплохо.

Противотанковые ежи, зубы дракона, колючая проволока. Сегодня такая картина на некогда крупнейшем грузовом узле "Кузница Белостоцкая" - "Брузги". Пункт пропуска не работает уже почти 3 года. Сначала они не пустили беженцев, затем огородились от белорусов. Для кого сделали лучше - вопрос риторический.

Напомним, в ноябре 2021 года большая группа отчаявшихся и обессиленных беженцев выдвинулась к пункту пропуска "Брузги". Их встретили вооруженные люди гранатами и водометами. Женщины, дети, старики, которых уверяли, что пройти границу легально они смогут, наткнулись на жесткий отпор.

После тех событий соседи решили выстроить забор. Как показывает история, это у них отлично получается. От "неугодных" избавляются буквально как от мусора. Беженцев свозят к границе, забирают документы, телефоны и под угрозами выталкивают в Беларусь, а то и вовсе, перебрасывают трупы людей на нашу сторону. С начала 2024 года миграционная политика польских властей лишила жизни четверых беженцев.