СМИ: неопознанный объект, из-за которого были подняты истребители НАТО в Латвии, оказался стаей птиц

Неопознанный объект, из-за которого сегодня в небо были подняты истребители НАТО в Латвии, оказался стаей птиц. Об этом сообщают латвийские СМИ со ссылкой на информацию Воздушных сил (ВС) Латвии.

Ранее пресс-служба Министерства обороны страны сообщала, что Воздушные силы Латвии зафиксировали неподалеку от государственной границы неопознанный летающий объект, который приблизился к латвийско-белорусской границе и пересек ее на территории Краславского края. В воздух были подняты истребители НАТО по патрульной миссии из военной базы в городе Лиепая для осмотра соответствующего района, пишет БЕЛТА.

Как подтвердили сегодня после полудня в ВС, системы наблюдения в воздухе зафиксировали стаю птиц, но подозрительных объектов обнаружено не было.