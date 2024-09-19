В Финляндии появятся два штаба НАТО

НАТО строит форпост на границе с Россией, в частности с Мурманской областью и Карелией. Так, в Финляндии в ближайшее время появятся два штаба альянса.

Уже идут работы по возведению новой базы в финской Лапландии. Там разместят штаб наземных операций НАТО. Курировать работу базы будет Швеция.