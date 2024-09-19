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В Финляндии появятся два штаба НАТО
НАТО строит форпост на границе с Россией, в частности с Мурманской областью и Карелией. Так, в Финляндии в ближайшее время появятся два штаба альянса.
Уже идут работы по возведению новой базы в финской Лапландии. Там разместят штаб наземных операций НАТО. Курировать работу базы будет Швеция.
Кроме того, в августе этого года руководство альянса разместило в стране бронетанковую бригаду в 100 километрах от российско-финской границы.
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