В Литве предложили ввести ответственность за хранение советской символики

Новости литовской культуры. В Прибалтийской республике предложили ввести административную ответственность за хранение нацистской и советской символики с целью ее распространения.

Минкульт Литвы также выступил за запрет на ввоз советской символики на территорию страны. Таможенникам хотят дать полномочия возбуждать дела, проводить расследования и составлять протоколы. В Литве уже запрещены распространение и демонстрация такой символики. Нарушителям грозит штраф (для физических лиц от 300 до 700 евро).