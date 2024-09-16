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В Литве предложили ввести ответственность за хранение советской символики
Новости литовской культуры. В Прибалтийской республике предложили ввести административную ответственность за хранение нацистской и советской символики с целью ее распространения.
Минкульт Литвы также выступил за запрет на ввоз советской символики на территорию страны. Таможенникам хотят дать полномочия возбуждать дела, проводить расследования и составлять протоколы. В Литве уже запрещены распространение и демонстрация такой символики. Нарушителям грозит штраф (для физических лиц от 300 до 700 евро).
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