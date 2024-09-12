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В Роттердаме вооруженный двумя клинками мужчина напал на прохожих

В Нидерландах произошел теракт. В Роттердаме вооруженный двумя клинками мужчина напал на прохожих, сообщает Эй-би-си. В результате инцидента один человек погиб, один - тяжело ранен.

По информации СМИ, целями террориста стали случайные люди - одну жертву он настиг на улице, другую - на террасе ресторана.

Отмечается, что во время нападения мужчина выкрикивал "Аллах Акбар".

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