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В Роттердаме вооруженный двумя клинками мужчина напал на прохожих
В Нидерландах произошел теракт. В Роттердаме вооруженный двумя клинками мужчина напал на прохожих, сообщает Эй-би-си. В результате инцидента один человек погиб, один - тяжело ранен.
По информации СМИ, целями террориста стали случайные люди - одну жертву он настиг на улице, другую - на террасе ресторана.
Отмечается, что во время нападения мужчина выкрикивал "Аллах Акбар".
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