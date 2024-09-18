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Жертвами шторма "Борис" в Европе стал 21 человек
Шторм "Борис" продолжает бушевать в Европе, погиб уже 21 человек.
В Италии объявлен желтый уровень опасности для почти 50 регионов.
На юге Польши на помощь жителям направлены более 5 тыс. солдат, из города Ныса эвакуировали около 40 тыс. человек.
В Чехии дома покинули 15 тыс. человек - страна пережила сильнейшее наводнение за последние 27 лет.
Готовятся к разгулу стихии также в Словакии и Венгрии - уровень воды в реке Дунай продолжает стремительно расти.
А в Румынии, которая и так уже пострадала из-за непогоды, прогнозируют усиление дождя в Восточных Карпатах, что создаст угрозу для городов и деревень в нескольких уездах.
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