Жертвами шторма "Борис" в Европе стал 21 человек

Шторм "Борис" продолжает бушевать в Европе, погиб уже 21 человек.

В Италии объявлен желтый уровень опасности для почти 50 регионов.

На юге Польши на помощь жителям направлены более 5 тыс. солдат, из города Ныса эвакуировали около 40 тыс. человек.

В Чехии дома покинули 15 тыс. человек - страна пережила сильнейшее наводнение за последние 27 лет.

Готовятся к разгулу стихии также в Словакии и Венгрии - уровень воды в реке Дунай продолжает стремительно расти.