С трибуны Европарламента редко слышны речи, уличающие Евросоюз в политике двойных стандартов и замалчивании проблем. Когда же это происходит, ролики с подобными выступлениями быстро набирают популярность. В одном из них выступил евродепутат от Бельгии Марк Ботенга. Он напомнил коллегам о бомбардировках Ирана и отсутствии реакции со стороны европейского сообщества.

Марк Ботенга:

"Почему вы не осудили и даже не упомянули тот факт, что именно Соединенные Штаты вышли из ядерной сделки? Это был не Иран, это Соединенные Штаты вышли из ядерной сделки. И, наконец, почему мы, как Европейский союз, не осудили незаконные американо-израильские удары по Ирану, которые привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения и которые усложнили, а не облегчили ядерную дипломатию?"

"И мы говорим: "Эй, ребята, мы хорошие ребята, мы заботимся о ядерном нераспространении и о правах человека", в то время как сами ухудшаем ситуацию. Мы вводим санкции, которые наносят ущерб простым иранцам", - добавил он.