Руководство Еврокомиссии нацелено на смену власти в Венгрии и воспринимает нынешнее руководство Венгрии как все более серьезную помеху для "единой Европы". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Как отметили в пресс-бюро, "в Брюсселе в ярости от попыток Будапешта проводить самостоятельную политику и влиять на принятие коллективных решений, прежде всего по России и Украине". "Последней каплей, переполнившей чашу терпения евробюрократии, стало недавнее решение венгров заблокировать проект нового семилетнего бюджета ЕС, который, по их оценкам, выработан для милитаризации Европы и ее подготовки к войне с Москвой", - сообщили в СВР.

По данным Службы внешней разведки России, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен всерьез изучает сценарии смены "режима в Будапеште". "Основным кандидатом на пост главы правительства ей видится лояльный глобалистским элитам лидер оппозиционной партии "Уважение и свобода" Петер Мадьяр. Расчет состоит в том, чтобы привести его к власти на парламентских выборах весной 2026 года, а может и раньше", - добавили в пресс-бюро.

В Службе внешней разведки обратили внимание на то, что "на поддержку Мадьяра уже мобилизованы значительные материальные, административные, медийные и лоббистские ресурсы". "Финансовые средства готовы предоставить немецкие партийные фонды, ряд норвежских правозащитных НПО, а также Европейская народная партия", - уточнили в пресс-бюро.