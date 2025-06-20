Еврокомиссия подала в суд сразу 2 иска против польского режима. Выдвинуты экологические претензии. Как выяснилось, Польша не обеспечивает надлежащей защиты от загрязнения воздуха и питьевой воды.

Конечно, эксперты уверены, что это всего лишь способ давления на Варшаву, чтобы добиться ее покорности. В противном случае будут огромные штрафы. При этом простые поляки так и останутся с загрязненным воздухом и плохой водой, которая становится все опаснее.