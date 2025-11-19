3.66 BYN
Еврокомиссия прогнозирует слабый рост ВВП и ускорение инфляции в странах Балтии в 2025 году
Еврокомиссия прогнозирует слабый рост ВВП в Прибалтике в 2025 году. Согласно отчету, экономика Литвы вырастет менее чем на 2,5 %, в Латвии - рост на 1 %, а в Эстонии - всего на 0,6 %.
В то же время годовая инфляция в этих странах только ускорится. На этом фоне в Еврокомиссии не скрывают, что любое решение об увеличении расходов на милитаризацию лишь подстегнет дефицит бюджета и общую задолженность этих стран, поскольку военные "хотелки" прибалтийских элит совершенно не соответствуют уровню их экономического развития.
Впрочем, похоже, прибалтов совершенно не пугает тот факт, что из-за воинственной политики собственные граждане оказываются в финансовой ловушке. Так, например, каждый латвиец уже должен почти 11 тыс. евро, чтобы расплатиться за долги Риги.