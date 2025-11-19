Еврокомиссия прогнозирует слабый рост ВВП в Прибалтике в 2025 году. Согласно отчету, экономика Литвы вырастет менее чем на 2,5 %, в Латвии - рост на 1 %, а в Эстонии - всего на 0,6 %.

В то же время годовая инфляция в этих странах только ускорится. На этом фоне в Еврокомиссии не скрывают, что любое решение об увеличении расходов на милитаризацию лишь подстегнет дефицит бюджета и общую задолженность этих стран, поскольку военные "хотелки" прибалтийских элит совершенно не соответствуют уровню их экономического развития.