Европарламент призвал сбивать российские самолеты в европейском воздушном пространстве. Законодательный орган ЕС принял соответствующую резолюцию. Напомним, Москва не раз подчеркивала, что обвинения в нарушении Россией воздушного пространства стран Европы беспочвенны, никаких доказательств представлено не было.



Тем не менее, Европарламент будет поощрять любую инициативу, "включая уничтожение угроз при нарушении воздушного пространства государств ЕС и союзников по НАТО, а также вторжения беспилотников на критически важные объекты в Дании, Швеции и Норвегии", говорится в резолюции.



По мнению независимых экспертов, истерика вокруг попадания неких дронов на территорию Евросоюза раздувается только для оправдания их расходов на милитаризацию.