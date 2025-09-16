3.64 BYN
Европарламент проголосует по двум вотумам недоверия Урсуле фон дер Ляйен
Автор:Редакция news.by
Европарламент в октябре проголосует сразу по двум вотумам недоверия главе Еврокомиссии. Об этом сообщает издание Politico.
Вотумы недоверия Урсуле фон дер Ляйен подали сразу и левые, и правые силы в законодательном органе Евросоюза с разницей в 20 секунд. Это произошло всего через несколько часов после того, как фон дер Ляйен выступила с отчетом о положении дел в ЕС и через два месяца после последнего вотума доверия ее руководству.
По мнению издания, это подчеркивает политическую раздробленность в Евросоюзе. Ожидается, что смежная дискуссия по обоим вотумам ожидается 6 октября, а два голосования пройдут в отдельном порядке 9 октября.
Фото РИА Новости