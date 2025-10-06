3.69 BYN
Европарламент впервые рассмотрит сразу два вотума недоверия фон дер Ляйен
Европу ждет историческое голосование. 6 октября Европарламент впервые в истории рассмотрит сразу два вотума недоверия главе Еврокомиссии фон дер Ляйен. Провести голосование требуют крайне левые и крайне правые партии.
Главу Еврокомиссии обвиняют в коррупции и отсутствии транспарентности, а также в подрыве зеленой повестки и в бездействии по ситуации в секторе Газа. Более того, чиновницу упрекают в пренебрежении интересами ЕС из-за сделки по тарифам с США и подписания соглашений о свободной торговле со странами Латинской Америки.
Впрочем, шансы объявить вотум недоверия малы, поскольку фон дер Ляйен пользуется широкой поддержкой депутатов ведущих партий, которые в Европарламенте контролируют большинство.
По мнению экспертов, сейчас главный вопрос не в том, удастся ли распустить Еврокомиссию, а сколько голосов будет подано против скандального немецкого политика.