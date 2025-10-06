Европарламент впервые рассмотрит сразу два вотума недоверия фон дер Ляйен

Главу Еврокомиссии обвиняют в коррупции и отсутствии транспарентности, а также в подрыве зеленой повестки и в бездействии по ситуации в секторе Газа. Более того, чиновницу упрекают в пренебрежении интересами ЕС из-за сделки по тарифам с США и подписания соглашений о свободной торговле со странами Латинской Америки.