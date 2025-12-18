В Старом Свете случилось свое народное собрание. На фоне саммита ЕС, который проходит в Брюсселе, более 40 тысяч фермеров на нескольких тысячах тракторов протестуют против соглашения Евросоюза с МЕРКОСУР, опасаясь наплыва дешевой сельхозпродукции из Латинской Америки. Они также требуют сохранить объемы финансирования, которые сократились на фоне украинского вопроса. Досталось даже символу Рождества.

Неудачно для западных деятелей проходит и сам саммит ЕС. Из-за протеста фермеров мероприятие началось примерно на час позже. Впрочем, задержка никак не сказалась на его результатах. Европейские лидеры, несмотря на уговоры Зеленского, пока так и не смогли договориться по главному вопросу - найти деньги на поддержку Украины. Киеву нужно 135 млрд евро на ближайшие два года, ЕС хочет дать 90 млрд. Еврокомиссия предложила странам союза на выбор два варианта: совместно занять эти деньги или использовать замороженные российские активы. Однако ни один из вариантов не был поддержан. Главным противником воровства российских средств выступает Бельгия, где хранится большая часть денег. Правительство страны не намерено брать на себя все связанные с экспроприацией риски.