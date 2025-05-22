"Европейцы продолжат стрелять себе в ногу" - Песков высказался о пошлинах ЕС на удобрения из России

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа будет получать удобрения, которые будут дороже и хуже по качеству из-за пошлин на российскую продукцию, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Песков указал на то, что, в частности, на азотные удобрения спрос во всем мире одинаково высок, поэтому рынки в других направлениях компенсируют европейские пошлины. "Ну а европейцы продолжат, как всегда, стрелять себе в ногу", - заключил представитель Кремля.