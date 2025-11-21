Европол бьет тревогу из-за вовлечения несовершеннолетних в преступления через интернет

Европол предупреждает об угрозе. Преступные группировки в Евросоюзе используют детей в качестве оружия, вовлекая их в противозаконную деятельность через интернет.

Глава Европола выявила использование искусственного интеллекта и наркоторговлю как основные проблемы, усложняющие раскрытие преступлений в регионе. Она подчеркнула, что зарегистрировано более 100 случаев, когда несовершеннолетние были вовлечены в насильственные преступления через интернет. Среди них - 10 случаев заказных убийств.