Европол бьет тревогу из-за вовлечения несовершеннолетних в преступления через интернет
Автор:Редакция news.by
Европол предупреждает об угрозе. Преступные группировки в Евросоюзе используют детей в качестве оружия, вовлекая их в противозаконную деятельность через интернет.
Глава Европола выявила использование искусственного интеллекта и наркоторговлю как основные проблемы, усложняющие раскрытие преступлений в регионе. Она подчеркнула, что зарегистрировано более 100 случаев, когда несовершеннолетние были вовлечены в насильственные преступления через интернет. Среди них - 10 случаев заказных убийств.
Еще одна актуальная проблема в ЕС - наркоторговля. Глава Европола указала на то, что в сообществе широко распространены наркотики, и преступники используют подводные лодки для их перевозки из Латинской и Южной Америки.