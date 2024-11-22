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Евросоюз боится отмены Трампом введенных ранее санкций против России
Евросоюз в страхе из-за возможной отмены Трампом введенных ранее санкций против России, сообщает "Файнэншл Таймс". Издание отмечает: европейским чиновникам приказано проанализировать сотни указов и принудительных мер, принятых Байденом, опасаясь их дальнейшей отмены. Ведь она может привести к непредвиденным результатам и отразиться на внутренней ситуации всего ЕС.
"Файнэншл Таймс" подчеркивает, что начавшаяся суета с документами говорит о неосведомленности Брюсселя о следующих шагах новоизбранного американского президента. Тем не менее, в ЕС надеются сохранить санкции для их использования в качестве рычага давления на Россию.
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