Евросоюз боится отмены Трампом введенных ранее санкций против России

Евросоюз в страхе из-за возможной отмены Трампом введенных ранее санкций против России, сообщает "Файнэншл Таймс". Издание отмечает: европейским чиновникам приказано проанализировать сотни указов и принудительных мер, принятых Байденом, опасаясь их дальнейшей отмены. Ведь она может привести к непредвиденным результатам и отразиться на внутренней ситуации всего ЕС.

"Файнэншл Таймс" подчеркивает, что начавшаяся суета с документами говорит о неосведомленности Брюсселя о следующих шагах новоизбранного американского президента. Тем не менее, в ЕС надеются сохранить санкции для их использования в качестве рычага давления на Россию.