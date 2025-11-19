Евросоюз стирает границы для армии

Европа строит коридоры для армии. Еврокомиссия приступила к созданию системы ускоренной переброски войск по территории ЕС в экстренных ситуациях.

Уточняется, что так называемые правила военного Шенгена будут действовать по всей территории объединения как в мирное время, так и при угрозе ЧС.

Танки и колонны военной техники смогут пересекать территорию ЕС так же легко, как пассажирские автобусы.