Евросоюз стирает границы для армии

Европа строит коридоры для армии. Еврокомиссия приступила к созданию системы ускоренной переброски войск по территории ЕС в экстренных ситуациях.

Уточняется, что так называемые правила военного Шенгена будут действовать по всей территории объединения как в мирное время, так и при угрозе ЧС.

Танки и колонны военной техники смогут пересекать территорию ЕС так же легко, как пассажирские автобусы.

Еврокомиссар по обороне заявил: "Сегодня согласование военных перемещений по территории ЕС занимает 45 дней, тогда как нам нужно принимать эти решения в течение минут и часов".

