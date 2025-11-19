3.66 BYN
Евросоюз стирает границы для армии
Автор:Редакция news.by
Европа строит коридоры для армии. Еврокомиссия приступила к созданию системы ускоренной переброски войск по территории ЕС в экстренных ситуациях.
Уточняется, что так называемые правила военного Шенгена будут действовать по всей территории объединения как в мирное время, так и при угрозе ЧС.
Танки и колонны военной техники смогут пересекать территорию ЕС так же легко, как пассажирские автобусы.
Еврокомиссар по обороне заявил: "Сегодня согласование военных перемещений по территории ЕС занимает 45 дней, тогда как нам нужно принимать эти решения в течение минут и часов".