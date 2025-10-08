"То, что сегодня наблюдается на уровне Европейского союза и отдельно взятых стран ЕС, олицетворяет собой кризис нынешней власти и нынешнего вектора развития Европейского союза. Это фактически приговор и констатация медицинского факта: этот пациент в лице нынешних западных элит доживает свои последние годы или даже месяцы. Полное банкротство политики русофобии и белорусофобии, глупый отказ от доступных энергоресурсов из России на фоне противостояния с Москвой, которые они сами инициировали, бездарная миграционная политика, неограниченный аттракцион безвозмездной помощи Украине в условиях, когда в национальных бюджетах не хватает по 6-7 % от ежегодного ВВП - все это самоубийственная политика Европейского союза, Франции, Германии и ряда других государств. Граждане это видят и понимают, куда их ведет нынешняя элита. Но пока еще у оппозиции недостаточно политических ресурсов для того, чтобы отправлять людей уровня Урсулы фон дер Ляйен или Макрона в отставку".