"К сожалению для режима в Украине, люди бегут c фронта, они давно приняли для себя решение не воевать, не отдавать свои жизни за политические интересы Зеленского, поэтому первый и самый важный фактор кризиса в Украине - это падение всей линии фронта, которая, безусловно очень сильно влияет на обстановку внутри. Следующий фактор - это финансовый кризис, который наступает в Украине. Потому что тех средств, которые могли бы поступать из западной территории Украины, просто не хватает. Их может хватить еще до конца 2025 года на какое-то самое минимальное социальное обеспечение. И то огромные социальные группы населения в Украине недополучают те или иные средства. Поэтому первое, с чем сталкивается Украина после кризиса на фронте, - это финансовый кризис".