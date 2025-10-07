Фицо призвал Еврокомиссию снять "антироссийские очки"

“Вы все хорошо знаете мое мнение о Repowering. Это абсолютная глупость. И в том, что касается газа, и в том, что касается нефти, мы стреляем в собственное колено. Я готов спорить с Европейской комиссией сутками, конструктивно и позитивно убеждать, что это абсурдный идеологический шаг. Пожалуйста, сбросьте в Европейской комиссии с глаз эти антироссийские очки. Если вы их снимете, мы будем принимать решения более рационально и нормально”, - сказал Фицо в ходе выступления на энергетическом форуме, видеозапись речи словацкого премьера опубликована на его официальной странице в социальной сети Facebook 7 октября.