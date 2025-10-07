3.68 BYN
Фицо призвал Еврокомиссию снять "антироссийские очки"
Роберт Фицо заявил, что Еврокомиссии следует снять "антироссийские очки" для принятия рациональных решений, поскольку отказ от российских энергоносителей наносит ущерб самой Европе, пишет РИА Новости.
“Вы все хорошо знаете мое мнение о Repowering. Это абсолютная глупость. И в том, что касается газа, и в том, что касается нефти, мы стреляем в собственное колено. Я готов спорить с Европейской комиссией сутками, конструктивно и позитивно убеждать, что это абсурдный идеологический шаг. Пожалуйста, сбросьте в Европейской комиссии с глаз эти антироссийские очки. Если вы их снимете, мы будем принимать решения более рационально и нормально”, - сказал Фицо в ходе выступления на энергетическом форуме, видеозапись речи словацкого премьера опубликована на его официальной странице в социальной сети Facebook 7 октября.
По его словам, большой опасностью являются рассуждения о включении в план REPowerEU и ядерного топлива из России, если это произойдет, то энергетическая безопасность Европейского союза будет поставлена под серьезную угрозу.