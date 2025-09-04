3.70 BYN
Фицо раскритиковал ЕС за игнорирование торжеств в Китае
Автор:Редакция news.by
Игнорирование Европейским союзом торжеств по случаю годовщины окончания Второй мировой войны является большой ошибкой. Премьер-министр Словакии раскритиковал европейских политиков за их отсутствие на мероприятиях в Китае.
Роберт Фицо подчеркнул: "Если они думали, что таким образом смогут достичь изоляции китайских торжеств по случаю победы во Второй мировой войне, то они очень ошибались. Если кто-то и находился сегодня в изоляции, то это ЕС".
Словацкий премьер отметил, что ему как главе суверенного государства никто не будет указывать, куда он может или не может ездить.