Фицо раскритиковал план Запада по отказу от российского газа

Словацкий премьер Роберт Фицо резко раскритиковал план Еврокомиссии по отказу от российского газа и сравнил его с возвращением Европы в довоенные времена.

Напомним, Брюссель намерен прекратить импорт газа из России к 2028 году. Уже утвержден план поэтапного отказа от российских энергоресурсов с января.

По мнению Фицо, это приведет к росту цен и энергетическому хаосу. Политик иронично отметил, когда газ подорожает, можно будет топить дровами, ведь это якобы экологично. Он обвинил Еврокомиссию в отрыве от реальности, а также игнорировании интересов стран Центральной Европы.