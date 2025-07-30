Focus: казна Германии в ближайшие годы столкнется с дефицитом в 172 млрд евро

Немецкий бюджет трещит по швам. Как выяснил журнал Focus, казна Германии в ближайшие годы столкнется с дефицитом в колоссальные 172 млрд евро.

Правительство деликатно называет это "потребностью в действии". Видимо, подразумевая действия по закручиванию гаек для обычных граждан. Правительству ФРГ уже в 2027 году нужно будет сэкономить 34 млрд, а к 2029-му все 74. Первые меры уже названы: урезание соцвыплат и пенсионная "оптимизация".