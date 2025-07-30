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Focus: казна Германии в ближайшие годы столкнется с дефицитом в 172 млрд евро
Немецкий бюджет трещит по швам. Как выяснил журнал Focus, казна Германии в ближайшие годы столкнется с дефицитом в колоссальные 172 млрд евро.
Правительство деликатно называет это "потребностью в действии". Видимо, подразумевая действия по закручиванию гаек для обычных граждан. Правительству ФРГ уже в 2027 году нужно будет сэкономить 34 млрд, а к 2029-му все 74. Первые меры уже названы: урезание соцвыплат и пенсионная "оптимизация".
А на войну тем временем деньги всегда найдутся. СМИ сообщают, что Германия намерена закупить 8,5 тыс. единиц бронетехники, в том числе 5 тысяч бронемашин, 20 истребителей и другие виды техники. Власти уже готовят документ для утверждения парламентом. Глава Минобороны Германии уведомил законодателей о приоритетах правительства по превращению вооруженных сил ФРГ в "самую сильную регулярную армию Европы".