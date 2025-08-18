3.71 BYN
Fox News: В США ожидают, что Зеленский готов уступить территории
Автор:Редакция news.by
В США ожидают, что Владимир Зеленский во время встречи с президентом Дональдом Трампом и лидерами ЕС выразит готовность к "реалистичной дискуссии об обмене территориями", пишет ТАСС со ссылкой на Fox News.
По словам источника, от Зеленского ждут, что он представит встречное предложение, если не согласится с предложением России.
"Очень плохим исходом" станет ситуация, при которой Зеленский "упрется и откажется что-либо уступать", однако, по данным источника, "не похоже, что он так настроен".
Цель переговоров, как считает Fox News, - выработать "принципиальное обязательство", которое Зеленский сможет забрать домой и "продать" своей стране.