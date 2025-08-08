Fox News: Встреча Трампа и Путина планируется на конец следующей недели

Встреча Трампа и Путина, предварительно, планируется на конец следующей недели. В числе возможных площадок - Венгрия, Швейцария, ОАЭ либо Италия (пишет Fox News со ссылкой на источник, знакомый с деталями подготовки саммита России и США).

Предстоящие переговоры прокомментировал, со своей стороны, американский лидер. Он, в частности, отверг заявления западной прессы о том, что условием для будущего диалога является встреча Путина с Зеленским.

Относительно антироссийских санкций, которые США намерены ввести по истечении установленного десятидневного срока. Трамп заявил: "Это будет зависеть от Путина, посмотрим, что он скажет".